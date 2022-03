CCDR visita empresa metalúrgica em Vila Real de Santo António

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário, visitou na quarta-feira a empresa metalúrgica Vilanave, em Vila Real de Santo António, anunciou a entidade.

Esta visita da CCDR contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, nas instalações da Vilanave “que decidiu investir no reforço das competências da equipa de trabalho e na modernização dos equipamentos da empresa”, segundo o comunicado.

A iniciativa da CCDR faz parte de um conjunto de visitas de trabalho que a entidade está a promover a micro e pequenas e médias empresas da região “que apostam na sua resiliência e competitividade, criando emprego, com o apoio de Fundos Europeus”.

Em 2021 foram aprovadas quarenta e duas candidaturas de pequenas e microempresas ao Programa de Apoio à Produção Nacional (PAPN), totalizando um investimento total de 5,98 Milhões de euros e recebendo um apoio de Fundos europeus de 2,23 M€ através do Programa Operacional Regional.

Até 31 de março, encontram-se abertos dois novos avisos no âmbito do PAPN para micro e pequenas empresas: ALG-D7-2022-01 – Indústria (Divisões 05 a 33 da CAE) e ALG-D7-2022-02 – Economia Verde.