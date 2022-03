CCMAR ajuda a avaliar stocks de sardinha na costa ocidental

A campanha de avaliação da sardinha e do biqueirão, PELAGO22, vai incidir, até ao final do mês na costa ocidental portuguesa, seguindo-se o rastreio em Espanha para cobrir o ‘stock’ das duas espécies.

“Até 31 de março, será amostrada a costa ocidental portuguesa, seguindo-se a campanha homóloga espanhola, PELACUS, que realiza o rastreio acústico na Galiza e Cantábrico, cobrindo assim as duas campanhas todo o ‘stock’ ibérico de sardinha e o ‘stock’ sul do biqueirão”, lê-se numa nota divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta campanha começou no início de março na plataforma continental portuguesa e no Golfo do Cádis.

A PELAGO22 é realizada, anualmente, na primavera e determina a abundância e distribuição dos peixes pelágicos, tendo por objetivo avaliar o seu estado e os fatores que afetam a sua sobrevivência.

Os dados recolhidos permitem ainda ter conhecimento sobre a “dinâmica das populações” destes peixes, de modo a potenciar a sustentabilidade das capturas.

Nesta campanha participam investigadores e técnicos do IPMA, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve.

Estes especialistas seguiram a bordo do navio de investigação Miguel Oliver, que é acompanhado por uma embarcação da pesca do cerco que vai ajudar na identificação dos cardumes, mas, devido a problemas técnicos, tiveram que ser transferidos para o Vizconde de Eza, que também pertence à Secretaria-Geral das Pescas de Espanha.

Segundo a nota divulgada pelo IPMA, a embarcação de pesca do cerco reiniciou os trabalhos de acompanhamento desta campanha em Setúbal.

“A bordo da traineira, uma observadora do IPMA regista as capturas, a proporção das espécies e a composição de tamanhos de cada espécie. Ao fim do dia, a traineira entrega amostras no navio, onde, posteriormente, se realiza a recolha de informação biológica mais detalhada”, precisou.

O financiamento das campanhas PELAGO está a cargo do IPMA, da Comissão Europeia e do programa operacional Mar 2020.

Conforme destacou este instituto, a sardinha é o “pilar da atividade pesqueira da frota do cerco” e, após uma década em que o seu ‘stock’ esteve em baixa, os últimos dados mostram sinais de recuperação deste pescado.