CDU/Loulé apresentou publicamente candidatura às autárquicas

A CDU de Loulé apresentou no dia 12 de junho a candidatura às eleições autárquicas deste ano, na Avenida José da Costa Mealha, encabeçada por Vergílio Ambrósio, anunciou a Comissão Coordenadora de Loulé da CDU.

Com a presença de dezenas de ativistas e apoiantes, a sessão pública contou com as intervenções do candidato à Câmara Municipal, Vergílio Ambrósio, da candidata à Assembleia Municipal, Carla Gomes e do membro do executivo da Direção da Organização Regional do Algarve do Partido Comunista Português (PCP), António Mendonça.

Para Carla Gomes, “Loulé, o maior concelho do Algarve, com a gestão do atual e anteriores executivos do PS e PSD, cúmplices do ataque ao Poder Local Democrático, é hoje um território onde predomina a especulação imobiliária, onde os direitos dos trabalhadores são negligenciados e onde se verifica uma enorme desigualdade de oportunidades entre o litoral e a serra”.

O candidato à presidência da autarquia de Loulé, Vergílio Ambrósio, prestou homenagem a todos os seus antecedentes e referiu que está “nesta luta com objetivos muito concretos de participação ativa, na tentativa de contrariar a alternância entre PS e PSD a que este grande concelho tem estado submetido”.

Vergílio acusa ainda os outros partidos de terem “muita falta de atenção para com os louletanos”, criticando a falta de uma política de ordenamento do território que contrarie a especulação imobiliária, a falta de habitação a preços acessíveis, a necessidade de uma rede de transportes eficiente, de espaços verdes, parques de estacionamento, os problemas da ciclovia de Quarteira, a desvalorização do comércio local e a falta de água canalizada e saneamento básico.

