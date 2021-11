CDU promove 10 ações contra portagens na Via do Infante

Para assinalar os 10 anos do início do pagamento da A22 (Via do Infante), a CDU vai promover 10 ações em várias localidades do Algarve no dia 7 de dezembro, anunciou o Partido Comunista Português (PCP).

Os concelhos de Vila Real de Santo António, Tavira, Olhão, Faro, Loulé, Albufeira, Silves, Lagoa, Portimão e Lagos vão ser palco destas ações de protesto da CDU contra as portagens na Via do Infante.

O PCP considera que a imposição de portagens na A22 “prejudicou gravemente a região, constituindo-se como um fator de extorsão da riqueza produzida na região, por parte do grupo económico que ficou com a concessão desta via”, segundo o comunicado.

“Dez anos de portagens que foram um fator de atraso ao desenvolvimento do Algarve, de agravamento da sinistralidade (parte do tráfego foi desviado para a EN125), perda de competitividade por parte das empresas na região e de empobrecimento das populações”, acrescenta o partido.

O PCP refere ainda que “o facto da Via do Infante ter sido construída com dinheiros públicas e estar ao serviço da acumulação privada, torna ainda mais grave a conivência de sucessivos governos com esta situação”.

O partido considera ainda que os descontos aplicados este ano “não resolveram em definitivo este problema” e acusa o PS, PSD e CDS de estarem contra a abolição imediata das portagens.

O PCP alerta também para as obras paradas na Estrada Nacional 125, “com o Estado a pagar dezenas de milhões de euros à concessionária”, prometendo continuar a lutar até ao fim das portagens e pela requalificação da estrada nacional algarvia.

PUB