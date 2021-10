Chef Chakall oferece experiência gastronómica “assustadora”

Hotel "The Prime Energize" oferece um programa especial para celebrar o "Dia de los Muertos".

Com o objetivo de assinalar o Dia de los Muertos, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, o hotel The Prime Energize, em Monte Gordo, convida a desfrutar de um programa de duas noites, que inclui um Jantar Terrífico, idealizado para mergulhar na cultura mexicana e que terá lugar no dia 31 de outubro, no Fuel by Chakall.

Chakall, chef executivo do restaurante Fuel by Chakall

Sugerindo um menu muito especial e “caliente, assinado por Chakall, chef executivo do Fuel by Chakall, será possível degustar uma oferta gastronómica inspirada na divertida data comemorativa mexicana, que tradicionalmente honra os mortos com animadas celebrações.

Assim, para dar as boas-vindas a esta viagem entre o céu e o inferno, sugere-se uma Tequila de Morango seguida de uma Sopa de Abóbora e Côco para empezar despacito. Já a Entrada del Diabo propõe um mini tártaro de atum picante ou um tártaro de pêra abacate e manga.

Como pratos principais, o Fuel by Chakall sugere Salmão de Alfredo Gimenez com Puré de Ervilha, Jenga de Piano de Vitela com Molho Mole Mexicano, ou ainda a opção vegetariana, Abacaxi de Frida com Tofú.

Para adoçar o palato, o chef propõe ainda uma sobremesa dos deuses, um indulgente Bolo de Chocolate com Chili. Esta experiência gastronómica mexicana não podia terminar sem um Chupito de Tequilla.

Para quem deseja usufruir de toda a experiência The Prime Energize, que tem como mote “Be Active. Eat Good. Sleep Well. Experience More”, o programa Dia de los Muertos (desde 150€) oferece 2 noites com pequeno-almoço incluído, um VIP dos Infernos à chegada – que será uma verdadeira surpresa –, o Jantar Terrífico no Fuel by Chakall, horários de check-in e check-out alargados mediante disponibilidade e ainda, para relaxar a alma, um desconto de 20% em tratamentos no Energize Spa.

Esta oferta é exclusiva para estadias entre o dia 30 de outubro e 2 de novembro.

Com lugares limitados e sujeito a reservas, o Jantar estará disponível para todos os que se atreverem a experimentá-lo, com o valor de 30€ por pessoa, sem bebidas incluídas.

