Chuva e temperaturas baixas regressam esta quinta-feira

A chuva forte e persistente, por vezes acompanhada de trovoada e as temperaturas baixas regressam esta quinta-feira a Portugal continental, disse o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Jorge Ponte.

“Na quinta-feira temos a chegada da precipitação mais frequente e intensa a todo o território. Começa de manhã mais fraca, intensifica durante a tarde e estende-se gradualmente das regiões do litoral para o interior”, adiantou.

De acordo com Jorge Ponte, na sexta-feira está prevista chuva generalizada por todo o território que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada.

“No sábado esperamos alguns aguaceiros que diminuirão de frequência e de intensidade e no domingo deverá ocorrer chuva, mas já menos frequente”, disse.

Quanto ao vento, o meteorologista do IPMA referiu que na terça-feira o dia foi marcado por muito vento e hoje vai continuar, mas irá enfraquecer ligeiramente.

“Hoje ainda vamos ter bastante vento, a temperatura vai descer ligeiramente e vai-se acentuar e a sensação térmica vai ser baixa por causa do vento”, indicou.

Quanto às temperaturas, Jorge Ponte adiantou que estas têm vindo a descer nos últimos dias e vão continuar relativamente baixas na sexta-feira, que será o dia mais frio.

“Sexta-feira vai ser dia mais frio com máximas que podem ser inferiores a 10 graus no interior norte e centro e não devem superar os 14/15 graus na zona de Lisboa. Podem chegar aos 16 e 17 graus no Algarve. No fim de semana deverão começar a subir ligeiramente”, realçou.

O meteorologista adiantou igualmente que as temperaturas mínimas também vão estar baixas, podendo chegar aos 0 graus no interior norte e centro e aos 10 no litoral.

“Está previsto um novo episódio de chuva para o início da próxima semana, mas ainda com alguma incerteza. Carece de melhor avaliação”, disse.