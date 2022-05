Cidade acolhe assinatura de declaração sobre alterações climáticas

Portimão foi a cidade escolhida para a assinatura da “Declaração de Compromisso para Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas nos Serviços de Águas”, no dia 01 de junho, documento subscrito por municípios e entidades gestoras do setor da água.

A assinatura do documento está agendada para as 10:30 na Estação de Águas Residuais da Companheira, localizada naquele município, anunciou a empresa Águas do Algarve em comunicado.

A declaração de compromisso visa “firmar a intenção de todos os envolvidos no setor a implementar medidas de adaptação e mitigação face às alterações climáticas, tendo em conta a economia circular, a melhoria da eficiência hídrica e energética, bem como a redução da vulnerabilidade atual e futura aos efeitos das mesmas”.

O documento resulta do trabalho da comissão especializada de adaptação às alterações climáticas da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) e conta já com a adesão da Agência Portuguesa do Ambiente e da Associação Nacional de Municípios Portugueses.