Comunidade energética escolar de Salir premiada em concurso

A escola EB 2, 3 Professor Sebastião Teixeira de Salir ficou colocada em terceiro lugar no concurso Energy Up com a criação de uma comunidade energética escolar, anunciou a Câmara Municipal de Loulé.

A instituição de ensino vai receber um prémio monetário no valor de 1000 euros para apoios, além de uma sessão de sensibilização ambiental dinamizada pela Quercus.

A Comunidade Energética Escolar de Salir é um projeto que “incide sobre a sensibilização e promoção da transição energética e a descarbonização do parque escolar através da produção fotovoltaica para autoconsumo”.

Esta iniciativa da Fundação Galp tem como objetivo “distinguir os estabelecimentos de ensino que têm investido na sustentabilidade da comunidade escolar, nomeadamente através da criação de projetos ligados à energia que trazem impacto real à sociedade e que desafiam os alunos a serem parte ativa desta missão”.

Para os responsáveis da Câmara Municipal de Loulé, “este prémio é bem ilustrativo do aspeto inovador deste projeto que, desenvolvido por uma comunidade escolar em plena serra algarvia, está a ter notoriedade no restante território nacional e a ser um exemplo de boas práticas no que à eficiência energética diz respeito”.

