Conferência Laranja XXI debate os desafios da citricultura em Silves

A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja será palco de mais uma edição da Conferência Laranja XXI, que terá lugar no auditório da FISSUL, no próximo dia 18 de fevereiro, às 14:30.

PUB

Debater e refletir sobre os temas que atualmente preocupam os citricultores e colocam desafios ao sector são os principais objetivos desta ação, segundo a organização.

Participarão na sessão de abertura a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, o presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, o presidente da Região Turismo do Algarve, João Fernandes, o diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, Carlos Guerrero, o diretor regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas Monteiro e o diretor da ARHAlg, Pedro Coelho.

“Huanglongbing (HLB) e seus vetores. Importância e controlo”, “Os inimigos da cultura dos citrinos: Trioza erytreae e HLB”, “A água e a agricultura no Algarve – Novos desafios: Plano Regional de Eficiência Hídrica e Regadio 2030”, “Água Subterrânea e o Sector Agrícola no Algarve”, “A água na Agricultura – Situação atual e desafios futuros” e a apresentação de um caso prático de uso eficiente de água em citrinos serão os temas analisados por especialistas de diversas entidades como a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, DRAP Algarve, ARHAlg e Frutas Tereso.

A conferência culmina com um Quiz e com um debate sobre “A agricultura na região do Algarve (Plano de resiliência e recuperação)”, que reunirá em torno deste tema José Apolinário (CCDR Algarve), Pedro Valadas Monteiro (DRAPAlg), Pedro Coelho (APA – ARHAlg) e José Oliveira (Algarorange).