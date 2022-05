Confraria Marinha da Ria Formosa entroniza novos confrades

Decorreu no dia 07 de maio, na Igreja de São Pedro, em Faro, o 3.º Capítulo da Confraria Marinha da Ria Formosa onde foram entronizados cinco novos confrades e uma confreira que tomarão como seu legado a preservação da Ria Formosa.

Osvaldo Fonseca, Daniel Santana, Andreia Fidalgo, Luciano Cristina, Luís Amaral e Miguel Martins foram entronizados com a bênção do cónego César Chantre.

Na cerimónia estiveram presentes as confrarias madrinhas, entre as quais a Confraria do Atum de Vila Real de Santo António e a Confraria Olhanense Do Litão, bem como a Confraria Gastronómica da Serra do Caldeirão, Confraria Bacchus Albufeira Bacchus, Confraria dos Gastrónomos do Algarve, Confraria do Frango da Guia e dos Amigos da Freguesia e a Federação das Confrarias de Portugal.