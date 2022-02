Crédito Agrícola com ofertas exclusivas para mulheres

O Crédito Agrícola acaba de lançar a nova ação de divulgação CA Mulher, com um conjunto de produtos exclusivamente desenhados para o público feminino, anunciou a empresa.

Esta ação tem como objetivo satisfazer as necessidades das clientes com idades entre os 35 e os 45 anos, incluindo o Cartão de Crédito CA Mulher e o Seguro de Vida CA Mulher.

Aderindo a este cartão de crédito, com uma TAEG de 12,04%, beneficia de um crédito que pode ir até aos 50 dias, sem juros, além de contar com descontos na rede de parceiros e no combustível e uma maior flexibilidade nos pagamentos através do Débito Automático, ATMN, Balcão 24, Serviços CA Online e CA Mobile.

Pode ainda desfrutar de um vale de desconto de 50 euros em programas turísticos ou estadias.

Por outro lado, o Seguro de Via CA Mulher está pensado “para minimizar o impacto que uma eventual doença grave do foro feminino (cancro da mama ou ginecológico) possa ter no dia-a-dia da mulher e na estabilidade financeira do seu agregado familiar”, segundo o comunicado.

Este seguro ajustado à capacidade financeira da cliente dá acesso a cuidados médicos mais convenientes sem depender totalmente do Serviço Nacional de Saúde, com a antecipação de 100% do capital seguro em caso de diagnóstico de Doença Oncológica Feminina (tumores invasivos) ou 25% em caso de Carcinoma In-Situ feminino (tumores não invasivos), além de um acesso garantido a um 2.º parecer médico num especialista à escolha.

Se subscrever a este seguro numa agência durante o período desta ação poderá ainda beneficiar de um desconto de 25% na anuidade durante três anos.

Esta ação está em vigor até 11 de março.