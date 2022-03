CTT lançam inteiro postal da República sobre Congresso da ANAFRE

Já entrou em circulação o Inteiro Postal da República lançado pelos CTT – Correios de Portugal, para assinalar o XVIII Congresso da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).

O evento realiza-se entre esta sexta-feira e domingo, em Braga, e é, este ano, patrocinado pelos CTT, parceiros da ANAFRE no contexto de uma relação histórica de quase duas décadas que serve os portugueses naquilo que é o serviço público de correios, nas suas mais importantes funções de proximidade e de serviço às populações.

O lançamento deste Inteiro Postal vai marcar o arranque do Congresso. A peça filatélica será assinada e carimbada esta tarde, pelas 17h00, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo Presidente da Direção da ANAFRE, Jorge Veloso, e também pelo CEO dos CTT, João Bento.

As freguesias sempre desempenharam em Portugal um papel do mais alto relevo, principalmente pela sua proximidade aos cidadãos, de quem conhecem as dificuldades como ninguém, os anseios e as preocupações do quotidiano e são um parceiro preferencial dos CTT na parte em que a cobertura da rede postal no país é feita através de uma rede de agentes. Ao longo destas quase duas décadas de parceria, as Freguesias têm sido fundamentais para a concretização do desenvolvimento da rede postal que, para além das 570 lojas próprias, conta hoje com mais de 1 800 Postos de Correio, cerca de metade dos quais localizados em Juntas de Freguesia.

Têm, desta forma, os CTT muitas semelhanças de atuação com a maneira de estar da gestão autárquica corporizada pela ANAFRE: a presença no tecido empresarial e institucional através da rede postal é extremamente significativa, mas destacamos sobretudo a grande proximidade às populações, sendo por isso que, relevando os pontos comuns entre as duas instituições e sublinhando a afinidade das estratégias de atuação local, foi lançado este Inteiro Postal.