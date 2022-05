Decisão judicial pode deixar Alojamentos Locais pelas ruas da amargura

Um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) datado de março, mas só publicado em Diário da República na passada semana, está a pôr em polvorosa os proprietários de frações destinadas a Alojamento Local em todo o País, mas especialmente no Algarve, de longe a região com mais frações destinadas àquele fim, em torno dos 37,5% do total do País.

Em causa na posição do tribunal superior está a decisão de um “acórdão unificador” (que ocorre quando há dois acórdãos em sentido oposto, o que era o caso num conflito judicial que já se arrastava desde 2016), em que os residentes de uma fração se queixavam de serem perturbados no seu descanso por parte dos seus vizinhos que alugavam um alojamento local no mesmo edifício.

Helena Raimundo Hélder Martins Eduardo Miranda

Em decisão proferida a 22 de março, o STJ decidiu contra o Alojamento Local e a favor do condomínio, retirando a licença ao proprietário da fração para aluguer. “Escolheram a linha ultraprotetora, a que prefere preservar o direito ao sossego mesmo que seja uma coisa em percentagem não relevante”, interpreta Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), critico da decisão do Supremo, porque ela “cria uma visão de todo o alojamento local como potenciador de distúrbios insanáveis no condomínio”

Como consequência do natural receio de perder as licenças proprietários, alguns responsáveis do setor receiam agora o regresso das chamadas “camas paralelas” como dominantes na região, num contexto em que alguns investidores ponderam recuar nas decisões, com receio de que lhes sejam caçadas as licenças por decisão judicial. Fontes ligadas ao assunto garantiram ao JA que já se concretizaram mesmo recuos de investimento, sobretudo por parte de estrangeiros.

(…)

João Prudêncio

(leia a reportagem completa no Jornal do Algarve de 19 de maio de 2022)