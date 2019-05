Deputados mostram Assembleia da República a estudantes algarvios

Trinta jovens finalistas do programa Parlamento dos Jovens no Algarve visitaram ontem a Assembleia da República, acompanhados pelos seus professores, a convite dos deputados do PS Luís Graça e Jamila Madeira. Trata-se de “uma das mais gratificantes iniciativas de promoção da cidadania e da democracia”, considerou Luís Graça.

“Hoje, data em que tem lugar a final nacional do Parlamento dos Jovens, cumpriu-se a promessa” de levar estes estudantes de Faro, São Brás de Alportel, Tavira, Olhão, Albufeira e Lagoa a conhecer o parlamento, com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, frisou o parlamentar socialista eleito pelo círculo de Faro.

A sessão nacional do Parlamento dos Jovens contou com 130 “deputados-estudantes” de 65 escolas eleitas nas sessões distritais e regionais. Estes jovens vêm em representação das 474 escolas inscritas de todo o país, bem como de escolas portuguesas dos círculos da Europa e de fora da Europa, do 10º ao 12º ano de escolaridade.

O tema deste ano são as ‘Alterações Climáticas: Reverter o Aquecimento Global’ e foram debatidos 22 projetos de recomendação.

Na cerimónia estiveram presentes o vice-presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão, o presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, e o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes.