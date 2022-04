Dia do AVC assinalado junto da comunidade algarvia

Os profissionais do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) associaram-se às iniciativas do Dia Nacional do Doente com AVC através da organização de várias atividades, que decorreram nas unidades hospitalares da região e, essencialmente, junto da comunidade algarvia.

Logo no dia 30 de março realizou-se no auditório da unidade hospitalar de Faro uma palestra temática onde foram abordados diversos temas, tais como ‘O circuito de reabilitação após AVC’, ‘O cérebro em contradança’, ‘Espaço saúde 360º Algarve’, ‘Adesão terapêutica’ e ‘Oferta desportiva no concelho de Faro’.

A sessão de abertura contou a participação do presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado, e do diretor clínico do CHUA, Horácio Guerreiro. Estiveram ainda presentes Ana Lopes, diretora do Serviço de Medicina 1 e da Unidade de AVC, João Pedro Luz, diretor do Serviço de Psicologia, Ana Paula Fidalgo, coordenadora da Unidade de AVC e Hipólito Nzwalo, Coordenador Regional da Via Verde do AVC.

Horácio Guerreiro aproveitou a sessão de abertura para enaltecer a importância das iniciativas promovidas e, simultaneamente, para referir a aposta que tem sido feita na área do AVC, destacando a aquisição e entrada em funcionamento a breve prazo de um novo angiógrafo, um equipamento de alta tecnologia em saúde que vai apoiar de forma mais eficiente o tratamento do AVC, através da introdução da neurorradiologia de intervenção no CHUA.

Em termos de infraestrutura, o diretor clínico destacou ainda as obras que decorrem no 3.º piso da unidade hospitalar de Faro e onde vão ser implementadas 14 camas novas de Cuidados Intermédios, acrescendo parte também à atual capacidade da Unidade de AVC.

Também o presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado, sublinhou a importância destas iniciativas na promoção da saúde, destacando o trabalho efetuado pelos profissionais, “seja na prevenção, no tratamento ou na recuperação pós-AVC”.

No que respeita ao programa, com o objetivo de fomentar hábitos de vida saudáveis a organização, em parceria com o Grupo Pegadas à 4ª feira, promoveu ainda no dia 30 de março a ‘Caminhada do AVC pela cidade de Faro’, um evento desportivo que juntou várias pessoas.

No dia 31 de março, as atividade foram mais direcionadas para a comunidade, tendo nesse dia as equipas multidisciplinares de Faro e Portimão visitado as escolas aderentes à campanha ‘Heróis Fast’, numa “ação de sensibilização que teve como objetivo promover competências relacionais e a capacidade de ajudar o próximo de uma forma lúdica e divertida”, como explicou a organização.

Na unidade de Portimão, a efeméride foi ainda assinalada com uma exposição no hall da entrada principal que teve como objetivo sensibilizar a população para a problemática do AVC como emergência médica. A exposição deu ainda a conhecer as respostas em termos de Fisioterapia e Reabilitação, de Internamento e o Grupo de Ajuda Mútua, sensibilizando ainda para a importância da prevenção e controlo dos fatores de risco para o AVC.