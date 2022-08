Dia Internacional da Juventude celebrado com animação

O Dia Internacional da Juventude vai ser comemorado em Loulé na sexta-feira, dia 12 de agosto, entre as 10:00 e as 00:00 no Parque Municipal com ações de sensibilização e animação, anunciou a autarquia.

O evento contará com um conjunto de iniciativas de carácter cultural, recreativo e desportivo, dividido em dois momentos: “Férias para Todos”, para crianças entre os 6 e os 12 anos entre as 10:00 e as 16:00 e o segundo, aberto a todos os jovens entre os 15 e os 29 anos, entre as 21:00 e as 00:00.

Teatro, poesia, leitura, escrita criativa, artes circenses, sustentabilidade, dança, artes marciais, natação, râguebi, percurso de orientação, insufláveis ou jogos desportivos diversos serão algumas das atividades previstas para animar os jovens.

Está prevista ainda animação musical e artes de rua com a Associação Artística Satori, o grupo Contemporâneo Fusion, o Quarteto de Clarinetes da Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva, o “Seiktokas”, um momento de hip-hop e a atuação do DJ “Worrior”.

Os jovens terão ainda oportunidade de participar em ações de cidadania, com apelos a uma participação ativa em assuntos da ordem do dia e decisivos para o futuro.

No que respeita à promoção de hábitos alimentares saudáveis, os jovens poderão aprender mais sobre os projetos “Marmitando” e “Prato Certo”, através de workshops que permitirão saber quais os melhores alimentos e os seus benefícios, como devem ser confecionados, como ler os rótulos alimentares para interpretar a percentagem de açúcares e gorduras saturadas presente nos alimentos ou ainda a importância da higienização dos alimentos e das mãos.

- Publicidade -

Os Bombeiros, Proteção Civil e GNR levarão algumas mensagens sobre segurança e socorro dentro da comunidade.

Também as questões ligadas a emergência climática e proteção ambiental vão estar em foco através de iniciativas que visam a defesa da biodiversidade e dos habitats.