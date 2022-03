Dia Mundial da Água assinala-se hoje com ações de sensibilização

O lançamento de uma campanha internacional para sensibilizar 59 milhões de jovens para a importância da água ou o início do uso de água reutilizada para a rega são ações que marcam o Dia Mundial da Água, assinalado a 22 de março.

Proclamado pelas Nações Unidas e comemorado desde 1993, o Dia Mundial da Água assinala-se hoje em Portugal com várias ações em todo o país, como a ‘H2OFF’, que pelo segundo ano desafia as pessoas a não abrirem a torneira entre as 22:00 e as 23:00.

A iniciativa, da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, pretende motivar para a mudança consciente de comportamentos sobre o uso correto e eficiente da água, incitando à proteção e preservação da mesma.

Hoje é lançada a campanha pan-europeia ‘#WaterOfTheFuture’, juntando Portugal e mais sete países da União Europeia e ainda Cabo Verde para sensibilizar os jovens a terem um papel ativo e a mobilizarem a sociedade e os decisores políticos no combate à escassez de água. A campanha é lançada simultaneamente nos nove países.

O Dia Mundial da Água é ainda assinalado em vários pontos do país com conferências, palestras e seminários, assinatura de protocolos ou exposições.

O Dia Mundial da Água é este ano dedicado ao tema “Águas subterrâneas – tornando o invisível visível”.

A ONU salienta que quase toda a água doce líquida do mundo é água subterrânea, e defende que é preciso um trabalho conjunto para gerir o recurso de forma sustentável.