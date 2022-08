Dino D’Santiago atua em Quarteira com Orquestra Clássica do Sul

O artista algarvio Dino D’Santiago vai atuar em Quarteira juntamente com a Orquestra Clássica do Sul, no dia 13 de agosto, pelas 22:00, no Passeio das Dunas com entrada livre, anunciou a autarquia de Loulé.

“Depois do grande sucesso obtido no ano anterior, com lotação esgotada e um público a acompanhar o espetáculo do lado de fora do recinto, o músico junta-se uma vez mais a esta orquestra, num concerto em que a fusão de sonoridades e estilos musicais se encontram, resultando num trabalho único de grande qualidade artística e inquestionável celebração musical”, refere o município em comunicado.

Dino D’Santiago, natural de Quarteira, é um dos cantores do momento em Portugal e já pisou os palcos do Super Bock Super Rock, NOS Primavera Sound, Med ou FMN.

No final do ano passado lançou o seu mais recente álbum, intitulado “Badiu”, que conta com sucessos como “Lokura” e “Esquinas”.

É um dos mentores do movimento sociocultural “Sou Quarteira” e tem sido uma inspiração para os jovens da cidade.

Neste concerto a Orquestra Clássica do Sul será dirigida pelo maestro titular Rui Pinheiro.