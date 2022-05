Diversões do Dia da Criança regressam a Lagos

As diversões para celebrar o Dia da Criança, a 1 de junho, estão de regresso a Lagos para comemorar os direitos dos mais jovens depois de dois anos com atividades limitadas devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

Os alunos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do concelho vão usufruir de insufláveis nas suas escolas, promovendo assim atividades no exterior “que tanta falta fazem ao bem-estar infantil”, segundo o comunicado.

Já as bibliotecas escolares públicas e privadas vão receber o livro pop-up intitulado “Nós as crianças…Temos direitos”, desenvolvido pelo Instituto de Apoio às Crianças e Associação de Profissionais de Educação de Infância, que pretende “ensinar, de forma dinâmica e lúdica, sobre cada um dos direitos civis e liberdades contemplados na Convenção sobre os Direitos da Criança (Nações Unidas)”.

No mesmo dia, a União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João vai promover uma aula de zumba, distribuição de gelados e uma iniciativa integrada na campanha “Laço Azul”, no campo de futebol de Bensafrim.

A 5 de junho, domingo, entre as 10:00 e as 13:00 e das 14:00 às 19:00, vai decorrer uma iniciativa para as crianças e as suas famílias no Parque da Cidade com insufláveis, um comboio-lagarta e muitas surpresas organizadas pela Câmara Municipal de Lagos e pela Junta de Freguesia de S. Gonçalo.