Docapesca lança concurso para melhorias no Porto de Pesca do rio Arade

A Docapesca lançou esta semana um concurso público para a concessão da operação do travel lift, carro de alagem e instalação de apoio no Porto de Pesca do rio Arade, anunciou a empresa.

Este contrato de concessão terá a duração de 15 anos, com uma taxa anual base de oito mil euros.

A execução destes trabalhos tem como objetivo “a melhoria da qualidade e eficiência do serviço prestado aos operadores e das condições deste equipamento no Porto de Pesca do rio Arade”, segundo o comunicado.

“Deverá ser garantida a manutenção preventiva e corretiva do travel lift, trator e carro de alagem, assim como, uma equipa técnica especializada, em número e com qualificações adequadas”, acrescenta.

Estão também previstas a implementação de medidas para garantir a preservação e não-poluição do meio ambiente.

O procedimento concursal decorre através da plataforma eletrónica Vortal.

