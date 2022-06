Elite do rugby joga em Vila Real de Santo António

O torneio de rugby “Algarve Sevens” está de volta a Vila Real de Santo António entre os dias 10 e 13 de junho, com a participação de 10 equipas, incluindo a seleção nacional, anunciou a autarquia.

O torneio vai decorrer no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, onde irão jogar as seleções nacionais de Hong Kong, Geórgia e Portugal e os clubes internacionais Seventise, Durham University, Fantastics 7s, Blue Bulls, Landes 7s, Petelo Academy 7s e Viator Barbarians.

O evento inclui ainda outros torneios que vão ter lugar noutros espaços do complexo, nomeadamente o “Men’s Open”, o “Women’s Open” e os veteranos, no formato 13-a-side.

A “Men’s Open” promete ser “uma das melhores de sempre”, segundo o comunicado, com a participação de alguns dos principais clubes nacionais e equipas estrangeiras, divididas em quatro grupos, num total de 18 emblemas.

Já no “Women’s Open” participa Nouvelle Aquitaine e as seleções nacionais do Cazaquistão e Hong Kong em busca do troféu deste ano, num total de 12 equipas divididas em três grupos.

Para o diretor da Sports Ventures e organizador do evento, José Diogo Trigo de Moraes, “esta 3.ª edição promete ser a melhor de sempre, com um recorde de participação em quantidade e especialmente em qualidade”.

- Publicidade -

“Temos um grupo de equipas e competições que promete um espetáculo de grande nível de rugby sevens. As equipas encaram este evento como um dos melhores torneios internacionais extra-circuito mundial, onde podem competir com seleções nacionais, clubes e algumas das melhores formações de convites internacionais”, acrescenta.

Para as seleções de Portugal, Geórgia e Hong Kong, esta será uma etapa fundamental para a sua preparação para o torneio de qualificação para o mundial que irá ser disputado na África do Sul, em setembro.

Entre os destaques deste ano, a competição contará com as estreias no Algarve dos Blue Bulls, Landes, Seventise e Fantastic 7s.

Já a nível nacional, vão participar as equipas de Agronomia, Direito, Cascais, São Miguel, RC Lousã e Associação Académica de Coimbra.

Nos veteranos, o público poderá ver de perto várias lendas mundiais como Dafyd James e Paul Varndel.