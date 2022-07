Encontro de folclore algarvio junta crianças e grupos no Azinhal

A aldeia do Azinhal, no concelho de Castro Marim, acolheu no sábado, dia 16 de julho, o Encontro de Folclore Algarvio com vários grupos da região, anunciou a autarquia.

Este evento substituiu o Festival de Folclore, que já é uma tradição há 25 anos mas que devido à pandemia de covid-19 ainda não foi possível realizá-lo.

Além da participação de muitas crianças, o encontro contou com a presença do Grupo Etnográfico de Quelfes e do Rancho Folclórico da Luz de Tavira.

Esta foi uma iniciativa organizada pela Casa do Povo do Azinhal, com o apoio da Junta de Freguesia do Azinhal e do município de Castro Marim.