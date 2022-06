Encontro Internacional De Colecionadores de VRSA está de volta à cidade

Cerca de uma centena de expositores e colecionadores nacionais e internacionais são esperados no próximo sábado no Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, no “8º Encontro Internacional de Colecionismo” da cidade.

Após 2 anos de interregno devido à emergência da pandemia, a secção de colecionismo dos bombeiros locais, organizadora do evento, sublinha que o encontro “volta ao ativo com muita alegria e desejosos de receber os visitantes”.

“Aproveitando o bom tempo e o fim de semana prolongado, convidamos-vos a vir visitar este pedacinho de Algarve tão peculiar”, afirma a secção organizadora do encontro.

No âmbito do Encontro, e à semelhança dos anos anteriores, serão emitidas séries de pacotes de açúcar alusivos à zona de VRSA e Algarve e outras temáticas pertinentes, nomeadamente Fauna e Flora.

Um dos exemplos, é uma modesta homenagem ao Presépio Gigante todos os anos realizados na cidade, que vai ser refletido em pacotinhos de açúcar.

Pela primeira vez emitidos no País, pacotes de açúcar com a captação fotográfica da espantosa grandiosidade da Nidificação do Flamingos (Phoenicopterus roseus), com sucesso no Sapal de Castro Marim e VRSA.

O certame conta com o apoio da Junta de Freguesia de Monte Gordo, que vai ter uma pequena homenagem também com algumas imagens antigas da vila em pacotinhos.

“Este ano, em parceria com o Grupo de Dança Splash e a comunidade da zona, vamos apoiar a causa Ucraniana e vender um pacote de açúcar alusivo, ás crianças, onde a receita servirá para a aquisição de Medicamentos a ser enviados para Ucrânia”, informa a secção de colecionismo.

Poderá ser visitada também, na área de exposição, uma grande coleção de itens temáticos dos bombeiros, assim como uma mostra do colecionismo em geral, onde poderão ver, variadíssimos itens colecionáveis.