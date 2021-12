Erros dos pilotos vêm ao de cima 29 anos depois

Passaram esta semana 29 anos sobre a data do maior acidente de aviação de que há memória no Algarve e o maior do Continente português. Quase três décadas depois, uma decisão judicial e uma série de TV norte-americana – a célebre May Day, da National Geographic – relançam o debate sobre as causas da tragédia. O JA conta-lhe toda a história do desastre e os últimos desenvolvimentos do processo que ainda corre nos tribunais.

“O avião aterrou, bateu, saiu da pista e ficou virado ao contrário. Partiu-se em duas partes”, descreveram no local

Passados precisamente 29 anos sobre o acidente com um avião DC-10 da companhia holandesa Martinair que matou 56 pessoas nas imediações da pista do aeroporto de Faro, ainda há novidades, na investigação, nos tribunais e até na TV, como vai provar o segundo episódio da temporada 22 da série Mayday Desastres Aéreos da National Geographic que estreia dentro de poucas semanas na Austrália e logo depois nos EUA e Europa.

Uma fonte conhecedora de todo o processo investigativo e judicial que se desenrola desde aquele fatídico dia 21 de dezembro de 1992 (fez na terça-feira passada 29 anos), e também do viés investigativo da série documental, garantiu esta semana ao JA que, ao contrário do que sempre aconteceu nas conclusões dos relatórios oficiais, o episódio televisivo vai-se centrar sobretudo nos fatores humanos que envolveram o desastre.

O episódio vai ajudar a sustentar ainda mais a tese da Fundação Anthony Ruys, segundo a qual a investigação que ilibava os pilotos do voo MPH495 de culpas maiores na tragédia teria sido mal conduzida.

