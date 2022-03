Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve organiza Tourism Trade Show

A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve organiza a 7.ª edição do Tourism Trade Show, na próxima quinta-feira, 3 de março, um evento que reúne as principais empresas de hotelaria e de restauração da região com o objetivo de dar a conhecer as oportunidades do setor aos 107 alunos finalistas, e que conta com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, na sessão de abertura.

Este ano o Tourism Trade Show conta com 40 empresas que estarão presentes num novo formato: físico e virtual. Para além dos expositores, decorrem em paralelo workshops e atividades relacionadas com as competências mais relevantes para o atual profissional de turismo, como o Atendimento ao Público, Liderança, Motivação, Talento e Autoconhecimento. Destaque para a atividade “Teatro do Oprimido” na qual os alunos, através de uma dramatização, vão encontrar soluções para situações desconfortáveis do dia-a-dia de um profissional da hotelaria e da restauração.

“O Tourism Trade Show Algarve surgiu pelas mãos dos nossos alunos finalistas de Gestão de Turismo que, no âmbito da disciplina de Organização de Eventos, propuseram a realização desta iniciativa que promove a aproximação entre as empresas, o setor do turismo e os nossos alunos. Sentia-se esta necessidade de trazer, até a escola, os empresários e os agentes da região para conhecerem o ambiente e a envolvência da nossa escola e dos alunos”, afirma Paula Vicente, Diretora da EHTA.

Segundo projeções da Comissão Europeia de Turismo, o setor em Portugal deverá crescer 5,5% em 2022, em relação ao ano passado. Além de aproximar empresas e novos profissionais no mercado, eventos como o Tourism Trade Show também refletem os objetivos da Estratégia Turismo 2027, de duplicar o número de habilitações de ensino secundário e pós-secundário no turismo de 30% para 60%, bem como do Plano “Reativar o Turismo | Construir o Futuro” na perspetiva de qualificar e valorizar as profissões do setor.