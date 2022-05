Escola de Loulé instala sistema de tratamento de águas residuais

A Escola Básica 2, 3 Padre João Coelho Cabanita, em Loulé, concluiu a instalação de um sistema de tratamento de águas residuais para aproveitamento de água na rega dos espaços cultivados do estabelecimento de ensino, anunciou a autarquia.

O sistema vai permitir recorrer a uma origem de água alternativa, contribuindo para reduzir o consumo da rede pública de distribuição na escola e vai “potenciar a consciencialização para uma crescente – e preocupante – tendência de escassez das disponibilidades de água na nossa região e para a necessidade de olhar de outro modo para este recurso precioso e para as formas como é utilizado na vida diária”, segundo o comunicado.

A escola conta com vários espaços plantados com olival e outras árvores de fruto, espécies aromáticas e ornamentais, além de uma horta pedagógica, num terreno com muitas centenas de metros quadrados utilizados pelos alunos dos cursos de educação e formação em “Operador de Campos de Golfe”.

Próximo deste local existem ainda balneários de apoio às atividades desportivas que decorrem no campo de jogos com relva sintética, por onde passam semanalmente cerca de 110 alunos e 215 atletas.

Este sistema foi instalado no âmbito de uma candidatura à primeira edição do concurso “Eficiência Hídrica na Escola”, no dia 19 de maio, numa ação inserida na Semana do Clima.

O vereador Carlos Carmo reforçou que “as iniciativas que integram estas três candidaturas são um sinal prático da concretização da política de ação climática e de salvaguarda ambiental que se encontra em curso”.