Escolas algarvias assinalam “17.500 dias em Liberdade” 

No próximo dia 24 de março, quinta-feira, cumprem-se 17.500 dias em Liberdade. Mais um dia do que os vividos em ditadura durante o Estado novo. Para assinalar este importante marco da democracia portuguesa, a Direção Regional de Cultura do Algarve, em conjunto com várias escolas da região, promove a iniciativa “17.500 dias em Liberdade”, no auditório da Escola Secundária João de Deus, em Faro, entre as 10:30 e as 12:30.

Do programa do evento constam as intervenções da Elisabete Rodrigues (A censura no Estado Novo), Luís Villas Boas (A Guerra Colonial/O movimento dos Capitães de Abril), Carlos Albino (A madrugada da Revolução) e Liliana Palhinha (A prisão política), intercaladas com breves apontamentos temáticos apresentados pelos alunos.

Na sessão vão estar alunos do 12.º ano da Secundaria João de Deus (Faro); Secundária Tomás Cabreira (Faro), Agrupamento de Escolas da Bemposta (Portimão); Escola Secundária Pinheiro e Rosa (Faro); Secundária Francisco Fernandes Lopes (Olhão) e Escola Secundária José Belchior Viegas (São Brás de Alportel).