Escolas algarvias recolheram 11 toneladas de resíduos elétricos e eletrónicos

As escolas do Algarve recolheram mais de 11 toneladas de resíduos elétricos e eletrónicos durante o ano letivo 2019/2020, no âmbito da oitava edição da “Escola Eletrão”, uma iniciativa que envolveu 350 estabelecimentos escolares do país, segundo a Associação de Gestão de Resíduos.

No distrito de Faro foram contabilizados 11.285 quilogramas de resíduos, tendo a Escola Secundária Pinheiro e Rosa, de Faro, recolhido cerca de quase quatro toneladas.

Para a associação promotora, os resultados da oitava edição da Escola Eletrão “superaram todas as expectativas”, já que a iniciativa foi concluída durante o período de confinamento motivado pela pandemia da covid-19, com a grande maioria das escolas encerradas.

Os estabelecimentos de ensino participantes vão receber equipamentos para melhorar o seu funcionamento, nomeadamente microscópios, computadores, impressoras, videoprojetores e tablets.

Além dos equipamentos, as escolas recebem também um valor proporcional à quantidade de resíduos recolhida, ou seja, 50 euros por cada mil quilogramas de equipamentos elétricos e eletrónicos usados e 75 euros por cada mil quilogramas de pilhas entregues.

Segundo a Associação de Gestão de Resíduos, a edição deste ano teve como novidade o “Quiz Electrão”, um jogo digital, inovador e pedagógico, que envolveu os alunos num debate sobre temas essenciais como reciclagem, valorização de resíduos, recursos naturais e prevenção de incêndios.

“(…) foram jogados um total de 6.251 jogos de tabuleiro e travadas 3.059 batalhas, uma modalidade que permitia criar competições entre os alunos da turma ou mesmo da escola. A pontuação de cada escola no “Quiz” contribuiu também para a atribuição dos prémios finais”, lê-se na mesma nota.

No total, foram recolhidas mais de 125 toneladas de equipamentos elétricos, eletrónicos, pilhas e baterias usados nas escolas do continente, Madeira e dos Açores, indicou em comunicado a organizadora da iniciativa.