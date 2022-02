Escolas vão passar a receber formação em alergias alimentares

Pessoal docente e não docente das escolas onde existam alunos com alergias alimentares, bem como todas as escolas com mais de mil alunos, vão receber formação em alergias alimentares, no arranque do próximo ano letivo, anunciou o Ministério da Educação esta segunda-feira.

PUB

Esta medida tem como objetivo saber “prevenir, reconhecer e atuar” perante uma situação de reação anafilática. A medida está prevista no Regulamento “Alergia Alimentar na Escola”, agora publicado pela Direção-Geral da Saúde e já enviado às escolas, o qual estabelece ainda o conjunto de responsabilidades e procedimentos a adotar por todos os intervenientes.

A formação será dada pelas Equipas de Saúde Escolar (ESE), depois de serem capacitadas por especialistas em alergias alimentares. Estas equipas poderão igualmente assegurar, a pedido das escolas, formação ao pessoal que prepara as refeições, nomeadamente quanto aos cuidados a ter para não haver contaminação alergénica cruzada.

O documento estabelece ainda, no caso dos alunos com alergia já conhecida e risco de anafilaxia identificado, que os encarregados de educação devem coordenar com as direções das escolas a disponibilização de autoinjetores de adrenalina (as chamadas “canetas de adrenalina”), dos quais dispõem gratuitamente. O dispositivo pode ser transportado pelo aluno, caso este tenha entendimento e treino para o usar, em caso de emergência. Adicionalmente, e tendo em conta os níveis de probabilidade da ocorrência destes eventos, as escolas com mais de mil alunos vão passar também a dispor de um stock de “canetas”, mesmo não tendo alunos identificados com alergias.

Neste Regulamento ficam definidos os procedimentos, bem como as responsabilidades a assumir por cada um dos envolvidos no processo:

– Médico assistente/especialista em alergias alimentares;

– Pais/encarregados de educação;

– Equipas de saúde escolar;

– Direção da escola.

Na sequência desta medida, está prevista a promoção de ações de sensibilização e a distribuição de folhetos informativos a toda a comunidade educativa, tal como a realização de exercícios de simulação com “canetas de treino” (sem agulha, nem adrenalina).

Desta forma, segundo o Ministério da Educação “robustece-se o referencial elaborado pela Direção-Geral da Educação em parceria com a Direção-Geral da Saúde para apoiar as escolas na resposta às necessidades específicas destes alunos, minimizando os riscos de reação alérgica”.

As alergias alimentares atingem cerca de 5% de crianças e jovens em idade escolar, com um conjunto de sintomas, em caso de contacto ou ingestão inadvertida do alergénio, de gravidade crescente. Sendo a escola um local onde estas crianças e jovens passam grande parte do seu dia, é, para o Ministério da Educação, essencial que se aplique um conjunto de procedimentos e normas de forma a assegurar a prevenção ou a resposta em caso de episódios de alergia alimentar.