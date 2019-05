Escuteiros de Tavira em acampamento mundial

O Agrupamento de escutas de Tavira encontra-se a realizar angariações de fundos para a participação no acampamento mundial que irá decorrer nos EUA este verão. Neste sentido, vão apresentar uma peça de teatro cómica intitulada de “Móce Mó 10 anos”, com a parceria do Grupo de Teatro de Olhão “A Gorda”. A peça irá realizar-se dia 31 de maio, na Escola D. Manuel I de Tavira, pelas 21:30h.

O Acampamento Mundial surgiu como uma ideia do Fundador do Escutismo, Baden-Powell, após a Iª Guerra Mundial, que idealizou como um encontro de amizade, onde os jovens de todo o mundo poderiam conviver durante vários dias e partilhar a sua amizade.

O Corpo Nacional de Escutas Português, é uma associação cuja finalidade é a educação integral de crianças e jovens , com base no voluntariado adulto, que conta com mais de 73000 associados a nível nacional e mais de 40 milhões em todo o mundo. Desta forma, o CNE é uma associação sem fins lucrativos e de utilidade pública reconhecida pelo governo Português.

Esta iniciativa está também inserida no programa de promoção cultural do município de Tavira, “Viva a Primavera”. O valor do bilhete é de 5€ por pessoa e para mais informações pode ainda aceder à Página: https://www.facebook.com/cne.tavira