Espaços públicos rurais de Loulé com acesso livre à internet

Os espaços públicos das áreas rurais do concelho de Loulé ficam agora dotados de acesso livre à internet, depois do projeto ter sido implementado em zonas urbanas, anunciou a autarquia.

O projeto “WIFI4EU – Promoção da conectividade pela internet nas comunidades locais” disponibiliza equipamento Wi-Fi gratuito em mais oito locais, após a colocação de 10 pontos de acesso.

O acesso à internet está agora disponível na Associação Vale Judeu, na Estação de Caminhos de Ferro de Loulé, a Soalheira, o Centro Cultural e Social do Parragil, a Associação do Monte Seco e nas antigas juntas de Querença, da Tôr e de Benafim.

“É de referir que estes locais foram selecionados com base nas solicitações das próprias juntas de freguesia, que manifestaram o interesse das populações e indicaram os espaços mais centrais e mobilizadores de pessoas”, refere a autarquia em comunicado.

O projeto inclui o fornecimento, instalação e parametrização de 10 pontos de acesso em oito locais, equipamento de suporte à infraestrutura de rede informática necessária, software de base e integração da solução proposta no sistema de gestão centralizada e ligação à internet em fibra ótica com tráfego ilimitado.

Financiado parcialmente pela candidatura da Comissão Europeia com um investimento de mais de 65 mil euros, esta iniciativa promove o acesso sem fios gratuito à internet em espaços públicos e inclui os custos com as comunicações durante três anos.

“Com esta iniciativa o município de Loulé pretendeu dar continuidade à expansão da disponibilização de redes Wi-Fi de elevada qualidade no espaço público concelhio, proporcionando internet gratuita à população residente e aos turistas”, refere a autarquia.

