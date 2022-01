Está a chegar o Open Day da Quinta do Lago (e há muitas oportunidades)

No próximo dia 4 de fevereiro, entre as 09:30 e as 18:00, as portas da Quinta do Lago estão abertas a todos aqueles que estiverem interessados em fazer parte da equipa de um dos resorts mais exclusivos da Europa.

Neste dia, o Resort convida-o a assistir à apresentação dos produtos e serviços hoteleiros, além da oportunidade de participar numa masterclass de cocktails e coffee barista. As atividades serão ao “som de um DJ” e “acompanhadas de canapés para que possa descobrir um pouco daquele que é o serviço de excelência da Quinta do Lago”.

O resort está à procura de candidatos “talentosos e dedicados” para se candidatarem a posições das áreas de: F&B (serviço de mesa, bar, receção e cozinha); Manutenção de Espaços Verdes; Serviço de Limpeza; Receção (Golfe e Hotel); e Operacionais de Golfe. É também possível concorrer à oportunidade de efetuar um estágio curricular ou extracurricular.

O programa do evento conta com várias sessões de apresentação do Grupo Quinta do Lago, intercaladas com entrevistas de recrutamento em diferentes horários:

• Sessões de Apresentação: 10:00, 12:00 e 16:00

• Entrevistas: 10:30, 12:30 e 16:30

A todos os interessados que queiram garantir o seu lugar no Open Day da Quinta do Lago, é obrigatório o registo prévio através do site de recrutamento da Quinta do Lago, onde poderão encontrar todas as informações sobre o processo de candidatura.