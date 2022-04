Estudantes da UAlg triunfam no Campeonato Nacional Universitário de Judo

O Campeonato Nacional Universitário de Judo, que decorreu no dia 02 de abril, no Pavilhão Portugal Cultura e Recreio, no Seixal, contou com a participação de cinco atletas-estudantes da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg). Dois trouxeram medalhas para o Algarve.

Daniel Jesus conquistou a medalha de ouro e sagrou-se Campeão Nacional Universitário na categoria de -60 Kg. Já Tomás Góis arrecadou a medalha de bronze na categoria -73 Kg. A atleta Maria Sena conseguiu ainda alcançar o 4.º lugar na categoria -57 Kg.

Distribuídos por 12 categorias, participaram neste campeonato cerca de 80 estudantes-atletas.