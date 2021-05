Eurocidade do Guadiana debateu turismo com políticos e especialistas

A Eurocidade do Guadiana reuniu na quarta-feira, dia 26 de maio, responsáveis políticos, especialistas e a comunidade para debater o futuro do destino turístico transfronteiriço durante o II Fórum de Turismo.

Este fórum teve como tema central o potencial dos rios como recurso turístico e o turismo de fronteira.

Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, “é essencial que a ideia de que juntos somos mais fortes e chegamos mais longe se instale na mente dos políticos e dos técnicos dos três municípios da Eurocidade do Guadiana”.

“Temos um enorme potencial, especialmente no âmbito turístico, as nossas ofertas de cultura, lazer e natureza tornam a nossa Eurocidade muito mais atrativa se estivermos juntos em vez de irmos como destinos independentes. É este o trabalho que estamos realizando e que num fórum como este tem ainda mais sentido e relevância”, acrescenta.

Já o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, refere que “todos fomos afetados pela pandemia, Ayamonte, Castro Marim, Vila Real de Santo António, especialmente o sector do turismo com o encerramento da fronteira. Agora que a circulação foi de novo retomada, temos que reforçar a nossa capacidade de itinerar os visitantes dentro de nosso território e promover as empresas turísticas dos nossos municípios, vender o nosso território como um todo”.

A vereadora para a Cooperação Transfronteiriça da Câmara Municipal de Ayamonte (Espanha), destacou que “o nosso rio Guadiana, que deságua em mais de 20 quilómetros de praia, confere ao nosso destino um carácter diferenciador. Para além do histórico serviço de transporte fluvial, que este ano recebeu o I Prémio de Cooperação Transfronteiriça, o rio oferece a oportunidade de realizar inumeráveis desportos náuticos, além de brindar uma maravilhosa luz e um agradável clima”.

A edição deste ano do fórum terminou com uma mesa redonda moderada pelo professor da Universidade do Algarve, Adão Flores, onde foi manifestada uma visão de “como melhorar o trabalho conjunto e a consolidação do destino em conjunto”.

Esta mesa redonda contou ainda com a participação do presidente da Associação Empresarial da Região do Algarve, Vítor Neto, da vice-presidente da Região de Turismo do Algarve, Fátima Catarina, do coordenador do Patronato de Turismo de Huelva, Daniel Navarro, do secretário-geral do Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barda e do secretário-geral da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças, Pablo Rivera.

Como diretor executivo da Eurocidade Chaves-Verín, Pablo Rivera destacou as alianças público privadas, que são “um processo lento, que se baseia na construção da confiança entre as partes e em Chaves-Verín já conseguimos vários impactos positivos. Uma das ações que desenvolvemos é pôr em contacto as empresas de ambos lados da fronteira através de viagens de familiarização, convidando não a influencers ou bloggers, mas sim as empresas e os seus funcionários: rececionistas de hotéis e restaurantes para que conheçam em primeira mão o destino completo e que possam recomendá-lo”.

