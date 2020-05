Eurocidade promove turismo sem barreiras no baixo Guadiana

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Eurocidade do Guadiana (EG) está a trabalhar com organizações ibéricas do campo da acessibilidade, com o objetivo de alcançar um território que apresente as melhores condições possíveis nessa área, promovendo também a eliminação de barreiras nos recursos de uso do turista e sua promoção, anunciou a EG.

Juntamente com especialistas da área da acessibilidade, a equipa do projeto EuroGuadiana 2020 está a preparar a base do projeto para definir quais serão os recursos avaliados em cada uma das populações e os principais recursos turísticos de cada uma.

As experiências de lazer do território da Eurocidade vão fazer parte da plataforma TUR4all de Turismo Acessível, que as divulgará posicionando a área como referência no setor.

O diagnóstico que vai ser feito servirá também para detetar alguns territórios onde será possível fazer algumas melhorias nos itinerários, expandindo assim a oferta de experiências acessíveis.