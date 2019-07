Exposição Sorolla com obras de alunos de VRSA

A exposição “Luz de mulher, Sorolla, 100 anos depois”, estará aberta ao público de 11 a 31 de julho, na Casa Grande de Ayamonte, uma iniciativa de homenagem ao pintor Joaquín Sorolla realizada por mulheres pintoras com ligação a Ayamonte, 100 anos depois deste artista pintar o conhecido quadro “Ayamonte, a pesca do atum”. A rainha Letízia é a presidente honorária do projeto e a Hispanic Society apoia o mesmo. A exposição estará patente no Museu de Portimão, no dia 23 de agosto.

Joaquín Sorolla Bastida (1863-1923) fui um pintor famoso valenciano, conhecido pelos seus retratos, considerado um artista impressionista e pós-impressionista, pintou telas internacionalmente conhecidas. A sua obra abarca mais de 2.200 quadros catalogados. A Hispanic Society encomendou um painel da Hispânia, e como Sorolla não conseguiu pintar zonas de Portugal, decidiu introduzir no painel “Ayamonte, a pesca do atum”, elementos portugueses, pintou Castro Marim como fundo, bem como, alguns homens e mulheres de Portugal. No fim da sua vida, Sorolla, pretendeu viver e criar seu estúdio no Algarve, porque adorou as praias portuguesas (patente nas cartas à sua esposa Clotilde), mas infelizmente faleceu antes de concretizar esse desejo.

A exposição “Luz de mulher, Sorolla, 100 anos depois” é um projeto cultural que abarca 21 pintoras, quadros da Escola Secundária do Guadiana de Ayamonte e dos alunos de artes visuais da Escola Secundária de Vila Real de Santo António (VRSA). Para além das pinturas, o visitante pode ainda disfrutar de uma reprodução de um atum, concebida pelo escultor português, Carlos Oliveira. Da escola secundária de VRSA participaram as turmas do 10ºE, 11ºD e 12ºD, num total de 10 alunos, sendo que os estudantes do 12º e 11º foram orientados pela professora Tânia Martins e os alunos do 10º foram auxiliados pela professora Carla Mourão.

Em declaração ao Jornal do Algarve, Tânia Martins, afirmou que “a participação da escola é bastante importante uma vez que promove a interação das duas culturas, uma forma dos alunos conhecerem um pouco da cultura de Ayamonte, os seus artistas, e as diversas formas de promover o trabalho dos artistas. É também uma forma de os alunos de artes visuais da escola secundária participaram na sua primeira exposição coletiva internacional”.





A participação neste evento cultural foi um desafio protagonizado pela portuguesa Ana Feu e pela ayamontina Carmen Sanchéz Ruda. A pintora Ana Feu destacou que “no princípio a exposição partiu da ideia de fazer uma homenagem a Sorolla só com pintoras, para promover a arte das mulheres pintoras. Como iam surgindo outras atividades, Carmen e eu fomos juntando novos eventos, até que deixou de ser só uma exposição, passou a ser um projeto cultural, com conferência, fotografias, escultura comemorativa e poesia dos Poetas do Guadiana“.





Carmo Costa