Faleceu o conhecido empresário António Dourado

Faleceu no passado domingo, no Hospital de Faro, onde estava internado, o conhecido empresário vilarrealense, António Dourado, de 88 anos.

Para além da sua atividade empresarial, que começou com a carismática Pastelaria Ideal e culminou com a criação do conhecido espaço comercial Sol Dourado, ambos em Vila Real de Santo António, António Dourado, que era uma figura muito conhecida e estimada na terra, teve também uma interessante intervenção cívica e política a nível local, tendo estado ligado ao Grupo Cívico que se formou na sequência do 25 de Abril de 1974 e sido um dos fundadores da secção de Vila Real de Santo António, do partido socialista.

Fervoroso sportinguista, esteve também ligado à criação do Núcleo local do Sporting, andando ultimamente muito feliz com a magnífica performance do seu clube.

À família enlutada apresenta o Jornal do Algarve, ao qual esteve ligado desde sempre, as suas mais sentidas condolências. Era pai do saudoso músico e nosso amigo, Toy Dourado, fundador do conjunto musical Sérgio Peres, de outro músico da mesma banda, Telmo Dourado e de Vilma Dourado e avô do nosso jornalista Gonçalo Dourado.

