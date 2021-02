Faleceu o Professor Bruno

Faleceu no passado domingo no Hospital de Faro, onde estava internado, o professor José Bruno Neto, fundador e antigo presidente da Associação Cultural de Vila Real de Santo António.

Professor do ensino primário, lecionou muitos anos em França, depois de ter iniciado a sua carreira em Portugal. Após o seu regresso a Vila Real de Santo António esteve ligado a várias iniciativas de índole cultural, tendo criado uma Quinta Pedagógica no concelho de Tavira, de onde era natural.

O professor Bruno foi ensaiador do grupo folclórico e etnográfico de Santo António de Arenilha e um dos fundadores da Confraria do Atum de VRSA.

Antes de partir para ensinar em França, esteve ligado à criação do Grupo Desportivo Pic-Nic, uma das referências do futebol amador vilarrealense, particularmente dos torneios populares que então se disputavam, em cada verão, no Campo Francisco Gomes Socorro.

À esposa Liliana Neto, que esteve sempre ao seu lado em toda atividade cultural que desenvolveu, à filha Ana Cristina Neto e à restante família, apresenta o Jornal do Algarve as suas mais sentidas condolências.

