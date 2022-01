Faro: BIRD oferece viagens de trotinete para ir votar no próximo domingo

A BIRD, uma empresa de micromobilidade a operar em várias cidades portuguesas, vai oferecer viagens nas suas trotinetes elétricas para ajudar as pessoas que vivem em Faro a chegar aos locais de voto, nas eleições legislativas do próximo domingo, dia 30.

Para tal, os utilizadores apenas precisam de introduzir o código VOTO22 na sua aplicação e automaticamente são-lhes oferecidas 2 viagens de 15 minutos cada, para que possam deslocar-se de e para as urnas de voto de uma forma segura e sustentável.

Esta medida permite facilitar a vida e ajudar as pessoas a irem votar nas 10 localidades em que a BIRD opera: Braga, Cascais, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa, Maia, Porto, Tomar, e Vila Nova de Gaia.

Sublinhando a importância desta iniciativa, David Bento, diretor de Operações da BIRD para o Sul da Europa, refere que “A votação é um dos nossos direitos mais fundamentais enquanto cidadãos, por isso queremos garantir aos portugueses uma forma segura de chegar às mesas de voto no dia das eleições. Na BIRD encaramos com a máxima seriedade a nossa responsabilidade de proporcionar mobilidade a todos e, por isso, estamos profundamente satisfeitos por poder, com esta medida, ajudar as pessoas a votar”.

A missão da Bird é contribuir para “tornar as vilas e cidades mais habitáveis, ajudando a resolver o problema da chamada ‘última milha’, em que as viagens são demasiado curtas para que o transporte público seja eficiente, mas demasiado longas para andar a pé. Muitas destas viagens realizam-se tradicionalmente em automóveis, o que aumenta o congestionamento e as emissões de carbono”. A BIRD quer, assim, ajudar a tornar as ruas menos congestionadas e a melhorar a qualidade do ar, sendo a operadora presente, com trotinetes, no maior número de localidades em Portugal.

Sobre o BIRD:

A BIRD é uma empresa de transporte de veículos elétricos que leva soluções de transporte, económicas e ambientalmente sustentáveis, para cidades de todo o mundo. Atualmente fornece uma frota de trotinetes elétricas partilhadas em mais de 350 cidades e disponibiliza os seus produtos para compra em www.bird.co, assim como através de revendedores e parceiros de distribuição que são líderes de mercado. A BIRD também estabelece parcerias nas cidades em que opera, de forma a garantir uma opção de transporte confiável e acessível a todas as pessoas. Fundada em 2017 pelo pioneiro do setor dos transportes Travis VanderZanden, a BIRD tem-se expandindo, de forma célere, por todo o mundo e está cotada na Bolsa de Nova Iorque desde novembro de 2021.