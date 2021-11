Faro comemora Natal com revista à portuguesa para os idosos

A revista à portuguesa "Marafada Quarentena" vai ser apresentada aos idosos do concelho no dia 10 de dezembro, pelas 15:00, no cinema Ossónoba em Estoi, no âmbito do projeto "Natal Sénior", anunciou a autarquia.

Esta revista do Boa Esperança Atlético Clube Portimonense conta com textos originais de Carlos Pacheco e retrata as peripécias de uma família que se encontra em confinamento devido à pandemia de covid-19, chega ao concelho de Faro pela primeira vez.

Esta iniciativa está integrada no Programa Faro Sénior, que tem como objetivo o desenvolvimento de “diversas atividades de âmbito social, recreativo, cultural e de promoção da saúde com os seniores farenses, inseridas numa estratégia do município para dinamizar atividades regulares junto desta população, promovendo desta forma o convívio e o combate à solidão”, segundo o comunicado.

As inscrições e os bilhetes já estão disponíveis no Departamento de Desenvolvimento Social e Educação e no Gabinete de Apoio ao Idoso da Câmara Municipal de Faro, através do e-mail dis@cm-faro.pt ou do telefone 289 870 869.

