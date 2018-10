Faro: Novo museu dedicado à imprensa recebe réplica do “Pentateuco”

A “Exposição para a Difusão do Conhecimento – Núcleo Histórico da Imprensa de Gutenberg e do Pentateuco de Faro” vai ser inaugurada no próximo sábado, na Capela do Paço Episcopal, que passará assim a funcionar como um novo espaço museológico na capital algarvia.

A mostra é organizada pela Diocese do Algarve, em conjunto com a Fundação Portuguesa das Comunicações, Círculo Teixeira Gomes – Associação pelo Algarve, DFK & Associados SROC, Sul Sol e Sal – editores, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.

Contará com um momento de abertura às 15h45, no qual estará presente o Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, e, pelas 16h30, decorrerá a apresentação da obra “As artes gráficas e a imprensa em Portugal, séculos XV – XIX”, de José Pacheco. Esta apresentação terá lugar na sala do trono no Paço Episcopal.

Além da recuperação e reabertura da capela, que foi ocupada em 1913 com um ginásio militar, aquando da implantação da República, destaque para a musealização do primeiro livro imprenso em Portugal (1487), “Pentateuco”, e do prelo de Gutenberg que o reproduziu. O novo espaço incluirá ainda uma breve história da escrita, desde a pedra cuniforme, o Scriptorium Medieval de um monge copista, até à atualidade.

