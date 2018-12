Fatacil nomeada para prémio no Iberian Festival Awards

A um ano de completar o seu 40º aniversário, a Fatacil – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa foi nomeada para “Best Festivity– New Category” no Iberian Festival Awards, que terá a sua final em Vigo, Espanha, a 13 de março de 2019.

A Fatacil junta-se, assim, ao Festival MED, que se realiza anualmente em Loulé, e que este ano está nomeado em sete categorias. Este festival de músicas do mundo tem sido nomeado desde que foram criados aqueles prémios.

“Premiar o mérito e reconhecimento dos organizadores de eventos, bem como de outros agentes na indústria de festivais de música ao longo do ano de 2018”, são os principais objetivos deste evento, que pretende ainda otimizar, fazer crescer e operacionalizar os laços existentes entre os dois países ibéricos.

A quarta edição do Iberian Festival Awards conta com 22 categorias e um prémio de excelência, que será distribuído na Gala de cerimónia de dia 13 de março do próximo ano. Através da sua votação online, o público decidirá 13 categorias. Em janeiro, será tornada pública a lista de nomes (13 categorias decididas pelo público – top10 em cada categoria) e, em fevereiro, o júri anunciará as nove categorias finais e o top10 em cada categoria).

A Câmara de Lagoa adianta que 2019 será “um ano em que a Fatacil surgirá plena de novidades”, sendo que a data oficial da feira já está marcada para entre os dias 16 e 25 de agosto.