Feirinha da Páscoa regressa a Altura

A Feirinha da Páscoa vai estar de volta a Altura nos dias 16 e 17 de abril, entre as 10:00 e as 18:00, na Zona de Lazer da Avenida 24 de junho, anunciou a Câmara Municipal de Castro Marim.

O evento vai contar com os tradicionais folares, doçaria típica da Páscoa, artesanato e produtos locais, que estarão em destaque.

A programação conta ainda com animação musical a cargo de ARUTLA e Silvino Campos, no sábado pelas 16:00 e no domingo pelas 14:00, respetivamente.

Já as crianças poderão divertir-se com workshops infantis, que vão decorrer nos dois dias a partir das 14:00.

A Feirinha da Páscoa é organizada pela Junta de Freguesia de Altura e pela Câmara Municipal de Castro Marim com o objetivo de “incentivar a promoção dos produtos locais e regionais e contribuir assim para alavancar a economia local, tão fragilizada nestes últimos 2 anos”, segundo o comunicado.