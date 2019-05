Ferreiras vence pela primeira vez a Taça do Algarve

O Futebol Clube de Ferreiras venceu ontem, dia 22 de maio, a Taça do Algarve de futebol seniores masculinos, após vencer por 1-0 a Sociedade Recreativa Almancilense, no Estádio Algarve.

A equipa de Ferreiras já tinha alcançado a final desta competição por três vezes, mas acabou sempre por perder os encontros decisivos.

Em 20 anos de história da Taça do Algarve, o clube com mais triunfos nesta prova é o Lusitano de Vila Real de Santo António, com quatro troféus. Seguem-se Almancilense, Lagoa, Louletano, Esperança de Lagos e Portimonense, com duas talas cada, e Ferreiras, Silves, Messinense, Campinense, Guia e Alvorense, com um troféu.

Entretanto, a Câmara de Albufeira acaba de anunciar que vai realizar uma receção à equipa do Futebol Clube de Ferreiras, na próxima segunda-feira, 27 de maio, pelas 19h00, no salão nobre dos paços do concelho, para festejar o título alcançado.