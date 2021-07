Festa da Ilha da Culatra reconhecida como Património Cultural Imaterial

A Festa em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes da Ilha da Culatra foi inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, por decisão da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) publicada esta sexta-feira em Diário da República.

A inclusão na lista de Património Cultural Imaterial desta festa – marcada por uma procissão em embarcações que faz o percurso entre a Culatra e Olhão – foi proposta em 2019 pela Associação de Moradores da Ilha da Culatra, um dos núcleos habitacionais das ilhas barreira da Ria Formosa, iniciou um período de consulta pública de 30 dias a 05 de maio e o processo culmina agora com a sua inventariação por decisão aprovada pela subdiretora-geral do Património Cultural Rita Jerónimo.

O anúncio refere que a inscrição da Festa em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes da Ilha da Culatra no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial “reflete os critérios constantes no artigo 10.º do referido diploma” e destaca a “importância de que se reveste esta manifestação do património cultural imaterial enquanto reflexo da identidade da comunidade envolvente”, assim como a “sua profundidade histórica e evidente relação com outras práticas inerentes à comunidade”.

A 05 de maio passado, o Diário da República tinha publicado o anúncio que dava início a um período de 30 dias para apresentação de contestações ou aportes ao processo, abrindo-se depois um período adicional de 120 dias para DGPC decidir sobre o pedido.

A decisão agora publicada vem classificar a festa mais representativa da comunidade piscatória da Culatra, uma das ilhas barreira da Ria Formosa, pertencente ao concelho e distrito de Faro, mas ligada, por tradição e proximidade geográfica, a Olhão.

“A Festa em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes é indissociável da própria história da Ilha da Culatra e por esse motivo, para compreender uma é preciso conhecer a outra”, pode ler-se no historial, disponível na Matriz PCI.

A festa em honra de Nossa Senhora dos Navegantes conta com uma procissão no primeiro domingo de cada mês de agosto, que começa com a retirada da imagem da padroeira da comunidade piscatória da Culatra da capela local para ser levada a bordo de uma embarcação de pesca, pela Ria Formosa, até Olhão.

No cais de Olhão, a procissão marítima recolhe a imagem de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira da cidade, e inicia o regresso à Culatra, onde se realiza depois uma procissão pelas ruas do núcleo piscatório e uma missa.

Ainda assim, como recorda a documentação do evento, “não se pode considerar que a Festa em Honra de Nossa Senhora dos Navegantes seja apenas uma festa religiosa quando na realidade é toda uma manifestação cultural em si o que está também implícito no modo mais abrangente como a consideram – a ‘Festa da Ilha’”.

PUB