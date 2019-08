Festas da Senhora dos Mártires levam muita gente a Castro Marim

Centenas de pessoas que acompanharam a procissão com a imagem de N. Sra. dos Mártires, padroeira da vila, pelas ruas de Castro Marim, numas festas emblemáticas que encerraram com muito público a assistir ao concerto dos “Quinta do Bill”, que encerrou esta edição do evento. As celebrações começaram dias antes, com a Prova de Mar “Vila de Castro Marim”, que decorreu no dia 11 de agosto, na Praia da Alagoa, em Altura, organizada pelo Leões do Sul Futebol Clube. É o acontecimento de natação mais importante que se realiza no concelho de Castro Marim e está integrada no XXVII Circuito de Natação de Mar do Algarve. A festa continuou no dia 13, com a Festa da Juventude, que assinala o Dia Internacional da Juventude. A iniciativa, que teve este ano a sua 3ª edição, conquista cada vez mais público. Este ano foram 350 os jovens que se juntaram num divertido programa, que contou com laser tag, uma color run e, por último, uma festa da espuma animada pelo DJ Karussa.

Nos dias 14 e 15 de agosto, foi a Praça 1º de Maio, que acolheu o artesanato e etnografia do concelho, numa mostra viva do património que o saber das mãos conserva. O grupo das ARUTLA subiu ao palco principal destas Festas na noite de quarta-feira, mostrando, mais uma vez, o fruto do empenho e dedicação que entregam à dança, e ontem foi a vez da popular banda portuguesa “Quinta do Bill”, que contam já com 32 anos de carreira, com êxitos que unem gerações.

O dia 15 de agosto foi também marcado pela 3ª edição do torneio anual de futsal “Nelson Solá”, numa homenagem póstuma do Castromarinense ao antigo jogador.

As Festas em Honra de Nossa Senhora dos Mártires tiveram a organização da Câmara Municipal de Castro Marim e da Paróquia de São Tiago e o apoio dos Clubes, Associações Locais e da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim.