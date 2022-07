Festival F.O.I fez sucesso em Lagos

A 5.ª edição do Festival F.O.I., que decorreu nos dias 15, 16 e 17 de julho na localidades da praia da Luz, Bensafrim e em Barão de São João, encerrou com a melhor adesão de sempre entre residentes no concelho e visitantes.

O programa itinerante de atividades assentou na trilogia Artes/Astronomia/Património e na dicotomia de Lagos, o Mar e a Terra, o Interior e a Costa.

O Festival, que levou animação ao concelho de Lagos, incluiu música, oficinas artísticas, performances de rua, teatro, circo, um baile de danças tradicionais e observação astronómica.

Com atividades para toda a família e para todas as idades, diferentes gerações encheram as atividades deste ano e os desafios propostos pela organização.

A visita ao Núcleo de Educação Da Criança Inadaptada (NECI), foi a novidade desta edição.

Com direção artística a cargo de Ana Falé e Elsa Mathei, o F.O.I visa a descentralização cultural no município de Lagos e do Algarve. Esta é uma iniciativa promovida pela Questão Repetida, associação cultural sediada em Lagos.