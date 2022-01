Festival norte-americano “Secret Project” chega a Portimão em junho

O festival norte-americano de música eletrónica “Secret Project” vai estender-se a Portugal, em junho, com um evento nos dias 17 a 19, na Praia da Rocha, em Portimão, que vai reunir dezenas de artistas, anunciou a organização.

Nascido em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, o festival estreou-se na Europa no ano passado, em Amesterdão, marcando agora novo acontecimento em Portugal.

De acordo com comunicado da organização, vai haver palcos de house, techno e drum&bass, num cartaz que vai de Adam Beyer a Wilkinson passando por Amelie Lens, Andy C, Charlotte de Witte, Chase & Status, DJ Hype, Maceo Plex, Marco Carola, Paul Kalkbrenner, Richie Hawtin, Sigma, Sven Väth e Tale of Us, entre dezenas de outros nomes já conhecidos.

A pré-venda de bilhetes começa esta sexta-feira, 28, às 11:00, estando já disponível a pré-inscrição no site, que ainda não tem informação sobre os valores dos bilhetes. Em resposta à Lusa, a agência de comunicação do festival indicou que os preços dos bilhetes começam nos 129 euros, sendo necessário um depósito de 29 euros.

“Tomando proveito dos dias longos e quentes e das noites amenas de Portugal, a música vai ouvir-se pelos três palcos, nos três dias, ao longo de toda a noite. Para além da banda sonora sem par, os festivaleiros podem antecipar explorar uma rica gama de culturas locais e gastronomias, desportos de praia, atividades na água, restaurantes e bares durante a sua estada nesta paisagem espetacular”, pode ler-se no comunicado.