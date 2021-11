Festival Solrir está de volta a Albufeira 

O festival de humor Solrir está de volta a Albufeira entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro para quadro noites repletas de gargalhadas com a presença de grandes humoristas nacionais, anunciou a organização.

O Palácio de Congressos do Algarve, na Guia, vai receber no primeiro dia do festival, a 29 de dezembro, David Cristina e Marco Horário em formato “Rouxinol 2.0”, enquanto no dia seguinte é a vez de Ana Bola em “Variante Bola” e Aldo Lima.

Para entrar no ano novo com um sorriso no rosto, o primeiro dia de 2022 contará com Serafim e Herman José com o seu espetáculo “One (Her)man Show”.

Já no último dia sobem ao palco Fernando Rocha e Nilton, embaixador do festival.

Esta é a 15.ª edição deste festival promovido pela Câmara Municipal de Albufeira.

Os bilhetes estão à venda na Worten, Fnac, Media Markt, Blueticket e na bilheteira do Palácio de Congressos a partir das 16:00, com preços entre os 15 e os 72 euros.

