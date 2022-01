Final do The Voice adiada devido a casos positivos entre finalistas

A final do talent show da RTP1, marcada para este domingo, 23, e que contava com a presença de dois concorrentes algarvios, foi adiada por duas semanas devido à existência de casos positivos de covid-19 entre os finalistas.

“A Final do ‘The Voice Portugal’, prevista para este domingo, não será emitida, em virtude de alguns finalistas terem testado positivo à COVID-19”, adiantou a RTP1 em comunicado.

Uma vez que para o próximo domingo, 30 de janeiro, estão marcas as Eleições Legislativas, a grande final do The Voice irá realizar-se apenas no dia 6 de fevereiro.

Os algarvios Edmundo Inácio e João Leote, Mariana Rocha, Rodrigo Lourenço e Daniel Fernandes são os cinco finalistas desta edição.